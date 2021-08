Escola padrão IFRN no Santo Antônio é conquista da deputada Isolda Dantas

“É com muita alegria que, enquanto deputada de Mossoró, celebramos uma escola padrão IFRN na nossa cidade! Um Instituto Estadual de Educação Profissional que lutamos para ser no bairro Santo Antônio e que vai mudar a história de Mossoró. Nosso mais sincero agradecimento à nossa governadora Fátima Bezerra por priorizar nossa cidade neste projeto tão grandioso. Colheremos bons frutos desse investimento vendo o nosso povo mossoroense crescendo cada vez mais”, destacou a deputada estadual Isolda Dantas

Uma das 12 escolas padrão do Instituto Federal será erguida no bairro Santo Antônio, zona norte da cidade de Mossoró. O Governo do Estado atendeu pedido da deputada estadual Isolda Dantas, do PT. "Vai mudar a história de Mossoró", explica.

Isolda Dantas (PT) participou na manhã desta sexta-feira, 30, do lançamento do programa Nova Escola Potiguar, do Governo do Estado. O novo programa de educação pública terá investimento de R$ 400 milhões, com recursos do antigo fundo da educação (Fundef) e do governo estadual.

Este é o maior investimento em educação pública da história do Rio Grande do Norte. Para a região Norte de Mossoró, será fundamental. A região não tem escolas técnicas e uma das mais populosas do município. Com o incremento, abre uma leque de possibilidades para os jovens.



O programa cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional do Rio Grande do Norte, no mesmo modelo dos institutos federais, e prevê a construção de 12 unidades em todas as regiões do estado. Uma das unidades vai ficar em Mossoró, graças ao esforço da deputada. Além disso, outras 11 escolas-padrão serão construídas, 60 escolas serão reformadas e outras 100, recuperadas.



Outros eixos do programa são a valorização dos profissionais da educação, o combate ao analfabetismo entre jovens e adultos e a inclusão digital dos estudantes.



Ao final de sua fala, a deputada de Mossoró, Isolda, agradeceu: “É com muita alegria que, enquanto deputada de Mossoró, celebramos uma escola padrão IFRN na nossa cidade! Um Instituto Estadual de Educação Profissional que lutamos para ser no bairro Santo Antônio e que vai mudar a história de Mossoró. Nosso mais sincero agradecimento à nossa governadora Fátima Bezerra por priorizar nossa cidade neste projeto tão grandioso. Colheremos bons frutos desse investimento vendo o nosso povo mossoroense crescendo cada vez mais”.