Casanova Construções lança neste sábado, dia 31, o conjunto Cidade Verde

O novo empreendimento fica nas margens da RN 117, saída de Mossoró para Governador Dix Sept Rosado. Solenidade de lançamento, prevista para começar de 16h30, vai contar com a presença do prefeito Allyson Bezerra, secretários e vereadores do município. Empreendimento terá cerca de 500 casas erguidas numa área totalmente preparada com saneamento, drenagem, iluminação, ruas calçadas, área de lazer e aparelho de segurança

A Casanova Construções lança no final da tarde deste sábado, 31 de julho, mais um empreendimento imobiliário, com o mesmo padrão de qualidade dos empreendimentos já consolidados como Cidade Jardim e Cidade Alta, no bairro Alto Sumaré.

No lançamento está previsto de acontecer às 16h30, com a presença do prefeito Allyson Bezerra, secretários e vereadores. O empresário Marcelo Conrado, da Casanova Construções, espera também autoridades do governo do Estado e da iniciativa privada.

O novo empreendimento está localizado às margens da RN 117, ao lado do Cidade Oeste, na saída de Mossoró para a cidade de Governador Dix Sept Rosado, numa área que já foi totalmente preparada para receber a construção das casas.





Neste novo empreendimento, o empresário Marcelo Conrado projeta construir cerca de 500 casas com material de alto padrão de qualidade, numa área preparada com drenagem, saneamento, iluminação, água encanada, ruas calçadas e/ou asfaltadas.

Além da área estruturada, a Casanova Construção, em parceria com o Governo do Estado, está erguendo, em frente, um Posto Policial modelo, que vai permitir que os policiais trabalharem num local seguro e bem estruturado, tanto no patrulhamento do bairro como da rodovia.

Seguindo o bom exemplo do empreendimento erguido na região do Sumaré, a Casanova Construções também investe em áreas de lazer e acessibilidade na Cidade Verde, desta feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró.

Para Marcelo Conrado, a Casanova Construções trabalha com equipe especializada para construir não só casas, simplesmente, mas, principalmente, estruturas amplas que consolidam o sonho das famílias que investem em seus empreendimentos.