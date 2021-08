Casanova Construções lança Cidade Verde, com 470 casas em Mossoró-RN

Lançamento do empreendimento do empresário Marcelo Conrado, com previsão de gerar 2.500 empregos diretos e indiretos, ocorreu na tarde noite deste sábado, 31, com a presença do prefeito Allyson Bezerra, que enalteceu o empreendimento, concretizando um bairro planejado com saúde, segurança, drenagem, saneamento, iluminação, água encanada, ruas calçadas e avenidas asfaltadas, além de área de lazer

Acompanhado com o prefeito Allyson Bezerra, o empresário Marcelo Conrado fez o lançamento conjunto Cidade Verde, às margens da RN 117, saída de Mossoró para Governador Dix Sept Rosado. O empreendimento terá 470 casas, erguidas numa área arborizada, com energia, água, saneamento, drenagem, área de lazer e estrutura de segurança e num futuro próximo também de saúde.

Os moradores do Conjunto Cidade Oeste, que fica do lado de onde está sendo construído o Cidade Verde, receberam o prefeito Allyson Bezerra e o empresário Marcelo Conrado com alegria. Não é para menos. Com os investimentos feitos pela Casanova Construções em parceria com o setor público, valorizou a região, ampliando a segurança, estrutura de lazer e também de saúde.

Em suas palavras, Marcelo Conrado destacou que as 470 casas, em sua maioria, serão financiadas pelo Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal através da Caixa Econômica, recursos novos que vão passar a circular na economia local. Veja mais AQUI. Ele também enfatizou o fato de o empreendimento Cidade Verde está empregando mão de obra da comunidade.

Na construção das 470 casas, que é a primeira etapa do Cidade Verde, serão gerados mais ou menos 2.500 empregos diretos e indiretos. Neste caso, Marcelo Conrado enfatizou que a Casanova Construções, vai fazer uma parte das residências e a outra parte será feita pelos parceiros construtores.

Um outro pedido do empresário ao prefeito e aos vereadores foi para homenagear o empresário e médico Milton Marques de Medeiros, dando seu nome na Avenida Principal, que que ficar entre o Cidade Verde e o Cidade Oeste. A filha de Milton Marques estava presente na solenidade.

A área já está pronta para começar a construção das casas. Também deve começar nos próximos dias a construção do Posto Policial na RN 117, devendo ficar pronto até novembro. O pleito do empresário e dos moradores da comunidade é por apoio para melhorar as condições de tráfego na RN 117 e também para instalar iluminação, melhorando a segurança de acesso.

Dentro da área doada ao município, Marcelo Conrado solicitou autorização para construir uma praça e o prefeito assegurou a construção de uma UBS e uma equipe de saúde da família para atender a comunidade logo nas próximas semanas. O serviço foi credenciado junto ao SUS e ele recebeu comunicado esta semana para ampliar o atendimento de base em Mossoró com mais 10 equipes.

“O Cidade Verde vem para somar o setor de habitação em Mossoró. É uma iniciativa importante, um investimento muito importante e a empresa que está realizando esse loteamento vai construir as casas. Vamos ter aqui famílias mossoroenses que terão a oportunidade de ter sua casa própria, que vão sair do aluguel e vão ter um teto para chamar de seu”, diz o prefeito Allyson Bezerra.





“A Prefeitura Municipal de Mossoró está aqui para dizer que apoia empreendimentos como esse e tem todo o interesse de buscar viabilizar a infraestrutura básica com acesso com iluminação pública. A cidade de Mossoró tem uma dívida histórica com essa região, a prefeitura por muitos anos não teve a visão de investir aqui no ponto de vista de saúde, de educação, iluminação pública e de acesso com pavimentação. São empreendimentos desses que mostram que é importante, fundamental e é urgente que a prefeitura realize investimentos”, afirmou Allyson Bezerra.

O prefeito confirmou que vai enviar a Câmara o projeto de Lei nomeando a principal avenida que dá acesso ao Cidade Verde e Cidade Oeste em homenagem ao Dr. Milton Marques de Medeiros. O empreendimento fez a entrega formal de uma área pública com 13.300m² ao município. A Prefeitura de Mossoró planeja construir uma área de lazer pública e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atender aos moradores do novo loteamento e áreas adjacentes. O prefeito Allyson Bezerra anunciou que o Ministério da Saúde autorizou essa semana a criação de dez novas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) para Mossoró, sendo que uma das equipes atenderá as comunidades situadas às margens da RN-117.

“Temos o compromisso de trazer para Cidade Oeste, Cidade Verde, Tropical Ville e outras comunidades que existem aqui ao redor a infraestrutura adequada. Vamos continuar fazendo esse trabalho e essas parcerias”, destacou o prefeito.

“O Cidade Verde de está carregando o slogan de bairro planejado por que de fato é um bairro planejado com infraestrutura adequada com objetivo muito claro que é trazer a população para morar em um local bem estruturado e bem localizado, que venham e fiquem satisfeitos aqui. O Cidade Verde está sendo lançado hoje, mas é um projeto que vai permanecer nos próximos meses com início da construção das casas. Até o final do ano os primeiros moradores estarão ocupando”, disse o empresário Marcelo Conrado, proprietário da Casanova Construções.

“Um loteamento que está sendo entregue hoje. Um loteamento extremamente organizado, com drenagem, com ruas pavimentadas, iluminação de LED. Um loteamento planejado e a cidade necessita de loteamentos e condomínios que precisam ser organizados para nosso desenvolvimento. A prefeitura está pronta para ajudar no que for necessário na iluminação pública e com limpeza urbana futuramente nesse loteamento”, afirmou o secretário de Infraestrutura Rodrigo Lima.

Segurança

O vereador Toni Fernandes, que é dos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e tem sido um forte defensor de políticas públicas de reforço da segurança, observou que o novo empreendimento já foi concebido pensando na segurança dos moradores. Ele acompanhou pessoalmente, representando a Câmara Municipal, e elogiou o trabalho do empresário Marcelo Conrado e também a disposição do prefeito Allyson Bezerra de apoiar também a estrutura também pensando na segurança dos moradores.