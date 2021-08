“O Cidade Verde está trazendo benefícios por completo, tanto para a gente, quanto para eles”

O lançamento do Loteamento Cidade Verde, na região oeste de Mossoró, no final da tarde deste sábado (31), contou com programação para a criançada do Cidade Oeste, bairro que fica ao lado do novo empreendimento.

As atividades recreativas ficaram por conta do Palhaço Delicinha, personagem do animador infantil Patrick Desier. Morador do Cidade Oeste há 8 anos, ele falou sobre a alegria de poder fazer parte desse momento.

Patrick explica que viu seu bairro se transformar nos últimos anos, com investimento em qualidade de vida para os moradores, e que a chegada do novo loteamento, com certeza, será benéfico para o bairro onde ele mora.

“A melhoria é imensa, a gente já vê de agora, tanto na iluminação, como na estrutura do bairro que está chegando agora, do loteamento, a segurança, que a gente já escuta do novo empreendimento que terá monitoramento, então isso é um grande benefício. O Cidade Verde está trazendo esses benefícios por completo, tanto para a gente, quanto para eles”, conta.

Explica que os moradores do Cidade Oeste cobravam há anos a sinalização e iluminação da RN-117, um benefício adquirido após a Casa Nova Construções assumir o loteamento.

“Essa iluminação trouxe segurança para a gente, além dessa tranquilidade com relação ao tráfego que a gente tem que fazer todos os dias”.

Patrick diz que hoje considera o Cidade Oeste é um dos melhores locais para viver em Mossoró e a chegada do Cidade Verde, com suas 470 casas, vai agregar a luta por mais investimento na região.

Isto porque os moradores seguem pedindo junto ao poder público pela duplicação da RN, que já provocou diversos acidentes graves, com vítimas fatais.

“A melhoria que a gente sonha agora é só a duplicação dessa RN, a falta do acostamento, que a gente vem sentindo há muito tempo. É isso que a gente tanto sonha e está precisando nesse momento”, conclui.