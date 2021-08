Mossoró vacinou 1.308 pessoas após chegada de novas doses neste domingo (1º)

No último final de semana, a campanha Mossoró Vacina foi realizada após a chegada ao município de uma remessa de imunizantes contra a Covid-19.

Ao todo, no sábado (31) e domingo (1º), foram aplicadas no Ginásio Municipal de Esporte e no Ginásio do SESI, 1.308 doses.

No sábado (31) e manhã do domingo (1º), o município estava vacinando apenas com a D2. A vacinação com a D1 foi retomada às 14h do domingo, já imunizando um novo público: pessoas com 28 anos ou mais.

As segundas doses totalizaram 597 aplicações nesses dois dias. Já referente à primeira dose, o total foi de 691 aplicações. Ainda foram aplicadas 20 doses únicas da Janssen.

"No sábado aguardávamos as vacinas, por essa razão não conseguimos dispor de estoque para promover uma grande vacinação, mas no domingo, já com a remessa entregue ao município, pudemos abastecer os pontos de vacinação nos ginásios do SESI e Pedro Ciarlini e atendemos à população aplicando um volume considerável de doses", explica Moragana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A vacinação segue nesta segunda-feira (2), contemplando pessoas de 28 anos ou mais sem comorbidades.