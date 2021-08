Pessoas na faixa etária dos 27 anos ou mais já podem ser vacinadas em Mossoró

O anúncio de mais uma redução na faixa etária de pessoas aptas a receberem uma dose do imunizante contra a Covid-19 no município foi feito na manhã desta terça-feira (3). O público-geral deve se dirigir ao Centro de Vacinação, no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, e ao ginásio do Sesi, no bairro Doze Anos. A vacinação acontece até as 16h. Lembrando que é necessário levar original e foto de um documento oficial com foto e comprovante de residência nominal.