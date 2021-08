Prefeitura inicia obras de reforma e restauração do Memorial da Resistência

As obras de reforma e restauração do Memorial da Resistência de Mossoró (MRM) iniciaram nesta segunda-feira (2), as equipes da Prefeitura de Mossoró iniciaram a instalação da estrutura de isolamento do canteiro de obras.

O equipamento turístico do Corredor Cultural, será totalmente recuperado, valorizando a memória da resistência dos mossoroenses ao bando de Lampião. A previsão é que os serviços sejam concluídos até março de 2022.

Os serviços de restauração do piso gail de todo o passeio; restauração do piso cascalhinho; pintura de toda estrutura interna e externa; restauração e substituição dos painéis históricos; revisão das instalações elétrica, hidráulica e águas pluviais; instalação de plataforma elevatória; adequação da acessibilidade; paisagismo; reformas dos banheiros e cozinha, serão acompanhados pelas secretarias municipais de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e Cultura (SMC). A execução será através da empresa ganhadora da licitação que foi contratada pela Prefeitura de Mossoró.

A gestão municipal investirá R$ 977.827,58 nas obras de reforma e restauração do Memorial da Resistência.

“A revitalização do Memorial da Resistência é necessária porque é um equipamento que se encontra em situação muito frágil. Estamos bem avançados nas obras do Museu e agora vamos entrar com a reforma do Memorial da Resistência”, ressaltou o secretário de Cultura Etevaldo Almeida.

Localizado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, o Memorial da Resistência foi inaugurado em 2008 e é um dos principais pontos turísticos de Mossoró. Entretanto, a praça e as instalações do MRM ficaram em situação precária sem manutenção nos últimos anos.

Com a reforma, o Memorial terá as condições adequadas para receber os mossoroenses e turistas na praça temática, que retrata a confronto histórico na batalha dos mossoroenses contra Lampião. O MRM tem ainda a galeria Joseph Boulier, que recebe exposições de artes, e o Cafezal, ambiente criado para receber apresentações de recitais e de artistas locais.