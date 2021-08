AeC anuncia 800 novas contratações neste segundo semestre, em Mossoró. A novidade foi passada em primeira mão pelo sócio-fundador da empresa, Guilherme Noronha, em reunião virtual com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra. A empresa informa que para participar do processo seletivo, que deverá ser anunciado em breve, é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. Não é necessário ter experiência prévia como atendente. A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet. Além de remuneração, os contratados terão direito a plano de saúde e plano odontológico.

Em reunião com a Prefeitura de Mossoró nesta terça-feira (03), a diretoria da AeC, empresa de tecnologia especializada em relacionamento com clientes, anunciou a contratação de 800 atendentes neste segundo semestre.

Com isso a empresa chega a 4 mil colaboradores no município, um marco histórico para a AeC desde sua chegada em Mossoró, no ano de 2013.

Entre março de 2020 e junho de 2021, a companhia preencheu mais de mil novas vagas, chegando a 3,2 mil colaboradores.

A novidade foi passada em primeira mão pelo sócio-fundador da empresa, Guilherme Noronha, em reunião virtual com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, e a equipe.

"É uma felicidade enorme para a gente, que nós estamos enfrentando, nós termos essa notícia bastante positiva. Lembro quando em março sentamos para fazer essa discussão, na época estava aumentando o número de vagas e depois teve outro aumento significativo, chegando a três mil e duzentos empregos e até o final do ano chegará as quatro mil vagas", afirmou Allyson Bezerra.

Guilherme Noronha destacou que a geração de novas vagas de emprego é sempre uma grande satisfação, especialmente neste momento desafiador que a pandemia impôs.

"Este recorde de colaboradores em Mossoró com as 800 novas contratações até o fim do ano, representa mais oportunidades para os moradores dessa cidade que nos acolheu e que sempre entrega os melhores resultados. Vamos continuar crescendo, gerando desenvolvimento e mantendo a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores neste momento, mantendo grande parte deste quadro em home office e garantindo todas as medidas de prevenção tanto em Mossoró quanto nas demais unidades da AeC", disse ele.

A empresa informa que para participar do processo seletivo é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. Não é necessário ter experiência prévia como atendente. A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet. Além de remuneração, os contratados terão direito a plano de saúde e plano odontológico.

Além do prefeito Allyson Bezerra e o sócio-fundador da AeC Guilherme Noronha, também participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Franklin Filgueira; o secretário-chefe do Gabinete, Kadson Eduardo; o assessor especial do Gabinete Thiago Marques; Flávia Tomagnini, Diretora Jurídica da AeC e Nelsinho Santos, Diretor de Marketing da AeC.