Sesap vai distribuir vacinas para iniciar imunização em mais de 40 mil potiguares

O estado recebeu hoje 20.400 doses de vacinas Coronavac/Butantan e mais 38.610 da Pfizer. As primeiras chegaram por volta do meio dia, enquanto as segundas desembarcaram no Aeroporto de Natal no período da tarde. Metade do lote da Coronavac e a totalidade dos imunizantes da Pfizer são para a primeira dose contra a Covid-19, o que ampliará as faixas etárias de potiguares que começarão seu esquema vacinal. Ao todo o RN já recebeu 2.778.520 vacinas. Destas, 2.248.108 já foram aplicadas, segundo dados do RN Mais Vacina.