Com o intuito de ampliar as ações voltada a atenção primaria a criança, a prefeitura de Mossoró lançou nesta quinta-feira (05), o Programa Primeira Infância.

O lançamento aconteceu no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania e contou com a participação do prefeito Allyson Bezerra que destacou que Mossoró foi a primeira cidade do país a aderir ao programa.

“Quando estive em Brasília fui até a secretária nacional da Primeira Infância, ela nos mostrou o projeto que estava sendo planejado e eu disse que gostaria muito que a cidade de Mossoró já assinasse. Ela prontamente nos atendeu e trouxe o termo e Mossoró assinou como a primeira cidade dos 5.570 municípios do nosso país a aderir ao programa”, destacou.

Allyson disse ainda que o programa terá uma ação integrada entre as secretarias de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação e secretaria de Saúde para valorizar e cuidar das crianças.

“A gente quer que toda criança mossoroense tenha direito ao que a constituição fala, que é ter saúde, que é ter educação de qualidade, ter moradia, ter o seu alimento e a gente vai continuar trabalhando muito forte pra isso, até que todas as crianças do município de Mossoró tenham esses direitos garantidos e assegurados. Já estamos fazendo muito, mais vamos fazer além pelas nossas crinças” ressaltou.

A Secretária de Desenvolvimento Social, Janaína Holanda destaca que durante todo o mês de agosto haverá uma série de atividades voltadas à primeira infância.

"Esse programa vai intensificar as ações que a gente já realiza em Mossoró, mas a gente tem ideia de ampliar essas ações, levar também para a zona rural e nós queremos também chegar às famílias. Então nós estamos organizando as nossas equipes do programa Criança Feliz pra que a gente possa aumentar o número de visitadores e assim abrir cada vez mais portas para as políticas públicas, sejam através de orientações, fazendo com que as crianças estejam na escola, fazendo com que as mães amamentem, a gente quer levar essas informações porque investir na criança é investir no futuro” frisou a secretária.

A meta da pasta municipal é aumentar o número de crianças (0 a 6 anos) atendidas pelo Programa Criança Feliz (PCF) e demais programas voltados a criança além de promover a saúde e desenvolvimento educacional das crianças.