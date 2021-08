AAPCMR inicia a venda antecipada de tickets para o McDia Feliz

A Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região iniciou a venda antecipada dos tickets da 33ª edição do McDia Feliz, uma das maiores campanhas de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil.

Em 2021 a ação vai acontecer no dia 23 de outubro (sábado), com a venda de tickets antecipados do sanduíche BigMac já disponíveis pelo e-commerce da associação (clique AQUI) no valor de R$ 17,00 ou para venda física com os voluntários das instituições.

“É uma campanha muito importante para a Associação. Estamos vendendo os tickets e esperamos que a população compre não somente o bilhete, mas que entenda a importância da causa. Vamos lutar e batalhar contra o câncer, com a ajuda de todos”, destacou Ana Clebea, presidente da AAPCMR.



Neste ano, a 33ª edição do McDia Feliz vai beneficiar 67 projetos de 56 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil.

A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos que há mais de 22 anos atua para aumentar as chances de cura da doença, promovendo a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes no país.

“O câncer infantojuvenil é a doença que mais mata crianças de 1 a 19 anos, com o surgimento de um novo caso a cada hora Brasil (dados do Inca). Somado ao atual cenário da pandemia, esse dado se torna ainda mais alarmante, visto que os pequenos pacientes em tratamento oncológicos estão no grupo de risco da Covid-19, e não podem interromper o tratamento. Por isso, mais do que nunca, precisamos da união de solidariedade de todos para que possamos mudar a realidade dessas famílias”, destaca Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald.

Devido ao contexto mundial da pandemia da Covid-19, a campanha será promovida em formato híbrido, unindo o virtual e presencial, os tickets terão também a venda antecipada no formato digital, respeitando o distanciamento social pelo link.

O McDia Feliz 2021 seguirá uma série de medidas que priorizaram a saúde e segurança dos clientes, funcionários e parceiros da rede, respeitando todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde e pelo programa McProtegidos.