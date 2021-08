”Só retornaremos de forma segura, organizada e planejada”, diz secretária de educação

A secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC) confirmou que o retorno das aulas presenciais na rede pública do estado está mantida. Recentemente, o Ministro Alexandre de Morais do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governo seguisse o plano inicial de retomada das aulas.

Portanto, o cronograma de retomada em formato híbrido está mantido, o que mudou foi o intervalo entre as datas que passou de 14 dias, para 28 conforme estava estabelecido anteriormente no plano estadual.

Em Mossoró, segundo a secretária de Educação Hubeônia Alencar, as aulas na rede municipal de ensino seguem no formato online paralelo aos serviços de reparos necessários nas escolas e Unidades de Educação Infantil.

“Conforme nós anunciamos anteriormente, desde que assumimos a pasta, encontramos as escolas em situação muito difícil, mas desde então todas as nossas ações na Secretaria Municipal de Educação conjuntamente com o prefeito Alisson Bezerra tem sido no sentido de nós voltarmos somente de forma organizada, planejada e segura" ressalta a secretária.

Hubeônia disse ainda que o município continua com a mesma programação de voltar de maneira presencial somente após a vacinação completa dos profissionais de educação.

“Nesse sentido, só voltaremos após a vacinação dos profissionais de educação e só retornaremos de forma segura, organizada e planejada. Então, não divulgamos ainda nenhuma data, mas com a certeza, antes que se complete o ciclo vacinal dos profissionais da educação nós não retornaremos presencialmente. No entanto desde março todas as atividades remotas estão acontecendo a rede municipal está tendo aula, o calendário está sendo cumprido conforme planejado” conclui.