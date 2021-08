Agendamento para cursos na Escola de Artes segue até esta sexta-feira, 06

O prazo final para agendamentos das matrículas dos cursos da Escola de Artes de Mossoró termina nesta sexta-feira (06). São 410 vagas em 13 cursos nas áreas de teatro, música, dança e artesanato no segundo semestre deste ano.

Podem participar dos cursos pessoas a partir dos sete anos de idade. As aulas serão iniciadas na segunda quinzena de agosto e inicialmente, os cursos terão atividades remotas, mas com previsão de retomada para modalidade presencial após professores concluírem a vacinação contra a Covid-19.

Os interessados devem ligar para o telefone 3315-4963, e informar o curso que deseja fazer, verificar se ainda há disponibilidade de vagas e realizar o agendamento do dia e horário para efetivação da matrícula.

Os agendamentos podem ser solicitados até as 17h. Já a efetivação presencial das matrículas começa na próxima segunda-feira (9) e segue até dia 13 de agosto.

As vagas ofertadas no segundo semestre são para os seguintes cursos: Teatro, Teatro infantil, Violão infantil, Técnica Vocal para Cantores, Melhor Canto, Violão (Iniciantes), Prática Instrumental (Iniciantes), Flauta (Iniciantes), Saxofone (Iniciantes), duas turmas de Artesanato, Taekwondo e Introdução ao audiovisual. Há cursos com ofertas de vagas para os turnos da manhã, tarde e noite.