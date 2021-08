Isolda solicita programa Igarn Itinerante para comunidade Maísa, em Mossoró

Programa que visa a melhor gestão dos recursos hídricos no Estado, o IGARN Itinerante vem contribuindo para facilitar a vida dos potiguares com suas ações interiorizadas.

Por essa razão a deputada Isolda Dantas (PT) está solicitando ao governo estadual que seja realizado na comunidade rural da Maisa, em Mossoró.

“O programa visa a melhor gestão dos recursos hídricos e a manutenção da maior quantidade de água pelo maior tempo permissível atendendo às necessidades, tanto das populações, quanto das produções”, ressaltou a parlamentar.

O IGARN Itinerante, realizado pelo Instituto de Gestão das Águas do RN, tem por objetivo a regularização do uso da água, com os serviços de cadastramento de licenças de obra hidráulica, dispensa de licenças, outorgas de uso da água e dispensa de outorga.