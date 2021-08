Abastecimento de quatro bairros de Mossoró pode ser afetado por manutenção em poço

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está realizando uma intervenção no poço 24, que abastece Planalto 13 de Maio, Bom Jesus, parte do Alto de São Manoel e parte da Ilha de Santa Luzia.

A previsão é religar o poço ainda neste sábado (7), à noite. Após religar são necessárias 48 horas para normalizar o abastecimento para essas áreas. As regiões afetadas estarão sendo atendidas pela adutora Jerônimo Rosado.

Conforme o gerente da Regional Oeste, Márcio Bruno, intercorrências operacionais, por vezes, não podem ser previstas.

“Temos um sistema complexo de abastecimento que envolve poços profundos. A empresa está comprometida em atender a população, fazendo o possível para manter o abastecimento nos dias previstos. Existem momentos em que podem ocorrer situações que justificam intervenções nos poços”, reforça.

Ele lembra que os poços de Mossoró possuem equipamentos reserva, além disso, a Caern vem combatendo ligações irregulares que prejudicam o abastecimento. Além de instalar novos hidrômetros e substituir os antigos, o que ajuda no combate ao desperdício.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Os 19 poços da segunda maior cidade do Estado possuem grandes profundidades, cerca de mil metros. Por este motivo, o conserto do poço é necessário uma equipe de profissionais especializados no serviço.

Cerca de 20 operadores são escalados para o trabalho, em cada poço. Além disso, são utilizados veículos e equipamentos de grande porte, assim como guindaste para fazer a operação do poço, o que não é simples.

A operação exige cuidado para retirar material (tubos) de grande porte até chegar na bomba que capta água a cerca de 900 metros de profundidade. Somente para retirar a bomba é necessário um dia de serviço.

O outro dia de serviço é necessário para instalar a bomba nova. Também é preciso fazer o trabalho demorado de recolocação dos tubos de grande porte, sendo respeitada a segurança dos empregados durante a operação.

“A Caern trabalha com determinação para garantir o abastecimento das pessoas, particularmente, em um período do ano em que o consumo de água aumenta bastante”, disse a empresa por meio de nota.