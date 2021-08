Feirinha de artesanato acontece neste sábado em virtude do Dia dos Pais

A segunda edição da Feirinha de Artesanato de Mossoró acontecerá neste sábado (07). A exposição dos produtos acontecerá na Praça Bento Praxedes, mais conhecida Praça do Codó, das 08h às 14h. O evento retomou as atividades no último final de semana e teve uma repercussão bem positiva entre a classe.