Foro de Moscow 10 ago 2021 - A intimidação do dublê de ditador

A intimidação do dublê de ditador

EDIÇÃO: 396

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca a intimidação do presidente Bolsonaro às instituições, colocar tanques nas ruas de Brasília, com canhões apontados para o STF e ao Congresso Nacional. O que isso significa?

1 - CPI da Covid no RN define os depoimentos iniciais

2- Texto da reforma administrativa da Prefeitura chega à Câmara

3- Jean Paul Prates confirma envio de recursos para construção de usina de energia solar em escola de Mossoró

4- Bolsonaro é um ditador em potencial

5- Aziz chama desfile militar de 'cena patética' e diz que 'não haverá golpe contra a democracia'; outros senadores também reagem

6- Ministro da Educação defende que universidade seja 'para poucos'

7- Henrique desconversa, mas espera o ‘tempo’ para ser candidato de novo

8- Messi aceita proposta do PSG; craque receberá metade do salário do Barça

