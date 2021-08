Fátima anuncia reforma do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana

Acompanhada do diretor da Direc de Mossoró, professor Jadson Arnaud, a governadora visitou as instalações da escola, em Mossoró, e deu a boa notícia a diretora Helaine Almeida. O Eliseu Viana, como é conhecida a unidade educacional, completará 50 anos em 2022 e nunca passou por uma reforma. De acordo com Fátima Bezerra, esta será uma das 60 escolas contempladas no plano de investimento de R$ 400 milhões que o governo do RN vai investir na construção, reforma e ampliação de escolas no Estado.