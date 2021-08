Moradores do Abolição II e Nova Betânia reclamam de falta de água

Moradores da Rua Raimundo Cabral, no bairro Abolição II em Mossoró amanheceram sem água nas torneiras nesta terça-feira (10). Para tentar contornar o problema, os moradores precisam recorrer à alternativa de buscar água em bairros vizinhos, na casa de familiares ou comprar caminhão-pipa.

Segundo o relato dos moradores, o problema afeta a realização de tarefas básicas como cozinhar e até mesmo a higiene pessoal.

Outra reclamação em relação a falta de água, é de donos de lojas na região do bairro Nova Betânia, que reclamam que há um ano estão sem abastecimento regular. A empresária Wilza Queiroz, tem uma loja no bairro e relata que o problema permanece mesmo depois de constantes reclamações à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

“Alugamos uma sala aqui no Nova Betânia em agosto do ano passado. Nunca tivemos abastecimento diário aqui, uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses tem água, mas não é suficiente. Tivemos que comprar carro-pipa. Todos os meses a gente paga pelo menos R$ 100 de água, temos todos os comprovantes aqui, já abrimos várias ocorrências, inclusive a última ocorrência que abrimos foi dia trinta e um de julho, até hoje não me responderam. A situação tá muito difícil a gente tá levando garrafão de água pra poder lavar louça, há um ano estamos nessa situação” relata a empresária.

Procurada, a regional da Caern informou que na rua Raimundo Cabral, no Abolição II, houve uma parada para intervenção na operação de água e a previsão é retomar o abastecimento no final da tarde desta terça-feira (10).

Já sobre a situação do bairro Nova Betânia, a Companhia informou que vai enviar uma equipe técnica ao local até amanhã à tarde, para avaliar as condições de abastecimento dos empreendimentos daquela região.