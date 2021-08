Empresa cobrava mais caro para abastecer os carros da Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró descobriu que a empresa Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda, estava cobrando da Prefeitura Municipal um preço pelo combustível que abastece a frota do município acima do praticado na bomba.

A empresa foi notificada e já se comprometeu em devolver, na nota fiscal de julho, o valor de R$3.218,25, que iria receber a mais pelo "erro" na hora do abastecimento. Eram duas bombas, uma só para abastecer os veículos da Prefeitura e outros para os demais.





NOTA À IMPRENSA





A Prefeitura de Mossoró vem a público informar que notificou a empresa Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda. pela cobrança de valor indevido em abastecimento de veículo do município em posto contratado pela empresa que gerencia o abastecimento da frota do município.

Na notificação nº 01/2021, a Secretaria Municipal de Administração explicou que: "Portanto, verificamos que o posto FAN localizado na Av. Presidente Dutra, Bairro do Alto de São Manoel, Mossoró-RN, está cobrando preços abusivos à prefeitura de Mossoró, destinando uma única bomba com preços mais elevados para a contratante, sendo anunciados e praticados preços diferentes aos demais consumidores, conforme fotos e documentos em anexo a presente notificação". O contrato firmado pelo Município com a empresa consiste na cobrança do valor do litro de gasolina na bomba praticado naquele dia com o desconto de 5,19%.







Em resposta à notificação da Prefeitura de Mossoró, a empresa concedeu desconto de R$3.218,25 (Três mil duzentos e dezoito e vinte e cinco centavos) em Nota Fiscal 96392 emitida no dia 08 de julho de 2021 referente a cobrança indevida ao município.





10 de Agosto de 2021

Prefeitura de Mossoró

Secretaria Municipal de Administração