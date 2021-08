Foro de Moscow 11 ago 2021 - As viúvas do voto impresso no RN

As viúvas do voto impresso no RN

EDIÇÃO: 397

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca os parlamentares potiguares que se tornaram viúvas do projeto de voto impresso. Como foi a derrota entre os deputados do Estado?

1 - Senado aprova regogação da Lei de Segurança Nacional

2- CPI da Arena das Dunas tentará, outra vez, ouvir depoentes

3- Benes Leocádio, Carla Dickson e general Girão: quem são as viúvas do voto impresso no Rio Grande do Norte

4- A reforma necessária de Allyson

5- CGU aponta sobrepreço de R$ 130 milhões nas compras do “tratoraço”, aponta nova reportagem

6- A questão do castra-móvel

7- Centenário de Aluízio Alves

