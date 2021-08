Prefeitura orienta a população sobre a destinação correta de podas de árvores

A Campanha Mossoró Limpa ganhou literalmente ruas e avenidas em bairros e comunidades da cidade. O trabalho da Prefeitura de Mossoró é realizado em diversas frentes com equipes de profissionais e maquinários para levar uma série de serviços, obras e conscientização ambiental aos moradores.

O recolhimento de podas de árvores é um dos trabalhos executados pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

No tocante ao recolhimento de podas de árvores, as equipes do município avançam dia a dia para conservação da cidade limpa num trabalho intenso e contínuo.

Apesar dos serviços realizados pela força-tarefa Mossoró Limpa, é necessário que cada um faça a sua parte e entenda que a população é fundamental e indispensável no processo de limpeza urbana.

“Nós pedimos às pessoas que realizarem podas que façam a destinação correta dos resíduos. As podas que retiramos das ruas são as que o município realmente faz. São podas de canteiros, praças, ruas e avenidas. Mas aquelas referentes às residências particulares são de responsabilidade dos proprietários”, explicou Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura.

“Cabe ao proprietário da residência fazer a limpeza das podas de árvores, dos entulhos. Claro que a Prefeitura ao ver uma rua interditada atrapalhando o tráfego, as pessoas, as equipes vão até o local num esforço adicional e realizam o serviço. Mas é preciso reforçar que a população deve fazer esse trabalho em conjunto com o poder público”, destacou o prefeito Allyson Bezerra, durante vistoria de ações do “Mossoró Limpa”.

A população pode entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura para orientações e retirar dúvidas pelo telefone (84) 3315-5000.