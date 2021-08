Primeira Infância: Mães do Santo Antonio recebem curso de primeiros socorros

A oficina foi realizada nesta quarta-feira (11), nos equipamentos sociais ligados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ). O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Luciano Silva, conversou com as mães e pais presentes na palestra e repassou dicas de como proceder em caso de algum acidente doméstico.

Dentro das ações do Mês da Primeira Infância, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Santo Antônio, recebeu a oficina de primeiros socorros destinadas aos pais.

A oficina foi realizada nesta quarta-feira (11), nos equipamentos sociais ligados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ).

O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Luciano Silva, conversou com as mães e pais presentes na palestra e repassou dicas de como proceder em caso de algum acidente doméstico.

“Nós falamos sobre engasgo. Tivemos até um exemplo de engasgo relatado por uma mãe que estava presente a palestra. Avisamos a ela que a maneira que ela encontrou de fazer porque é o ato da mãe e ensinamos uma maneira correta que é a manobra de desengasgo. Falamos também sobre desmaio, de como fazer o procedimento correto de corte, por sinal, um dos pais presente fez essa atitude muito bem feita”, explicou.

“A importância dessas ações do Primeira Infância é a gente passar para as mães a prevenção. Esse procedimento vai fazer com que as mães se sintam menos preocupada, que a partir do momento que ela descobrir que a prevenção vai evitar um acidente. Quando há a prevenção não há acidente. Há uma possibilidade ter um acidente numa quantidade bem menor”, completou.

O profissional da área da saúde ressaltou que está passando as dicas em linguagem simples para que as pessoas entendam e possam agir ao se depararem com essa situação. “Nós estamos tentando passar uma linguagem simples para que as pessoas se adaptem a como agir quando se depararem com uma situação de acidente doméstico e no futuro quem sabe a gente vai ter quase todas as mães que frequentam os CRASs com um pequeno conhecimento que vai ajudar a população a ter menos problemas no dia-a-dia”.

Rosilene Antônia participou da palestra. Ela é mãe e estava acompanhando sua irmã, que levou os filhos para atualizar o cartão de vacina. A técnica de enfermagem destacou a importância das mães terem conhecimento de técnica de primeiros socorros.

“Foi muito gratificante presenciais a palestra do profissional. Eu como mãe e também como profissional da saúde sei dos procedimentos adequados para fazer os primeiros socorros. Foi muito importante ele falar sobre queda, afogamento. Nós aprendemos um pouco mais e botar em prática as dicas passadas aqui se assim que necessário. Espero que não seja necessário, mas quando for colocar em prática já terá conhecimento”, disse.

A secretária de Desenvolvimento Social, Janaína Holanda, comemorou o sucesso que tem sido a oficina de primeiros socorros realizadas. Ela destacou que são informações importantíssimas para as mães e responsáveis quando algum tipo de acidente doméstico ocorrer com a criança.

“A oficina de primeiros socorros está sendo um sucesso. São informações muito úteis de situações que acontecem no dia-a-dia que muitas vezes os pais, os responsáveis não sabem o que fazer antes de acionar o Samu. São informações importantíssimas que nós estamos passando para as famílias para que elas possam colocar em prática”.

A oficina de primeiros socorros faz parte da programação de ações do programa Primeira Infância, do Ministério da Cidadania, Mossoró foi o primeiro município do Brasil a formalizar adesão ao programa.