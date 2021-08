Largada da Safra do Melão marcará o início das exportações em Mossoró

Nesta quinta-feira (12) a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), realiza a Largada da Safra do Melão para exportação em Mossoró.

A largada acontece na Praça Cícero Dias, no Teatro Dix-huit Rosado, a partir das 7h. E conta com o apoio do Comitê Executivo da Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX/RN), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN), produtores de melão de Mossoró e região e a SC TEC.

O evento marcará o início das exportações no município, com carretas transportadoras fazendo um percurso pela cidade. A população poderá degustar o produto mais conhecido, exportado e apreciado da cidade, que faz de Mossoró, a capital nacional do melão.

No local terá um drive trhu de entrega de melão para os motoristas que passarem pelas proximidades da Estação das Artes e Teatro Municipal e as 8h, haverá o ato simbólico da largada dos caminhões pelo prefeito Allyson Bezerra.

Titular da SEADRU, Faviano Moreira ressalta que o município tem 6 mil hectares plantados. A produção chega aproximadamente a 200 mil toneladas e gera uma grande quantidade de empregos na segunda maior cidade do Estado.

“A produção de melão em Mossoró é destaque, pois só no nosso município são aproximadamente seis mil hectares plantados, gerando uma produção de até 200 mil toneladas da fruta, com rendimento em torno de R$ 350 milhões em valor de produção. Uma atividade que emprega muitos mossoroenses, que traz recursos para a cidade e leva o nome de Mossoró para todo o mundo”, destacou Faviano.

A cultura do melão representa uma importante atividade para a cidade de Mossoró, pelos empregos gerados, pelos recursos investidos no município e por levar o nome da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte para o mundo todo.

“Essa largada da Safra do Melão é para mostrarmos à população mossoroense essa atividade tão importante e dar a visibilidade que ela realmente merece, como uma atividade que traz desenvolvimento para a região”, enfatizou Faviano.

O município de Mossoró é o maior exportador da fruta, enviando mais de 150 mil toneladas da fruta todos os anos, para diversos países do mundo, sobretudo para a União europeia, Argentina e recentemente para a China, colocando o Rio grande do Norte como o maior exportador de frutas do Brasil.

PROGRAMAÇÃO:

7h – drive trhu entrega de melão

7h30 – solenidade (falas)

8h – largada simbólica dos caminhões