Prefeitura vai investir R$ 20 milhões para recuperar Ruas e Avenidas de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através do programa asfalto no bairro, segue na execução de obras de recuperação de vias na zona urbana, com operação tapa-buracos e calçamento.

O serviço já começou em vários bairros, e nesta quinta-feira (12), chegou a Avenida Genésio Xavier de Medeiros, no bairro Sumaré, com a recuperação do trecho de entrada da Avenida, local de muita reivindicação por parte dos moradores daquela região.

O investimento para recuperar os estragos das ruas de Mossoró, deixadas pela gestão Rosalba, será de 20 milhões. Segundo o prefeito Allyson Bezerra, o serviço está começando agora, pois as empresas que estavam contratadas saíram do contrato e foi necessário fazer uma nova contratualização para dar continuidade às obras.

“Nós trabalhamos muito pra conseguir ter a condição de levar o programa asfalto no bairro a todas as ruas de Mossoró. O investimento é em torno de vinte milhões de reais. Tivemos alguns entraves burocráticos, corremos contra o tempo pra agilizar, e graças a Deus, depois de fecharmos o contrato com a empresa de imediato já estamos aqui na Avenida Genésio Xavier de Medeiros com o serviço de recapeamento, fazendo a base para o calçamento” disse o prefeito.









Allyson disse ainda que, assim como a Avenida Genésio Xavier, outras vias como o Planalto Treze de Maio, Liberdade, Grande Santo Antônio, Barrocas, a região das Abolições, Avenida Dom Helder, no bairro Belo Horizonte, e a Avenidas Mota Neto no Aeroporto, também serão contempladas com o programa asfalto no bairro.

“Uma recomposição asfáltica, assim como essa avenida aqui nós vamos chegar a outros bairros da cidade de Mossoró. Gostaria de dizer a população de Mossoró que o programa asfalto no bairro vai levar o asfalto para as regiões mais periféricas, vai levar o asfalto para as regiões mais distantes do centro da cidade, porque lá nos bairros que nós queremos levar o transporte público, para levar transporte público nós temos que dar uma melhor condição de acesso e pra isso é fundamental o asfalto” afirma

Ainda de acordo com Allyson, em breve a prefeitura estará divulgando uma programação das ruas e Avenidas que serão recuperadas.

“Estamos aqui hoje dando um ponto de partida pela necessidade que se encontrava aqui, mas vamos estar levando esse programa pra outros bairros da cidade de Mossoró possibilitando com certeza uma melhor qualidade de acesso, de tráfego na cidade de Mossoró” finaliza.