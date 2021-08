Ministra lança pedra fundamental da Casa da Mulher Brasileira, em Mossoró

Voltada ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, a unidade será a primeira do estado. A cerimônia acontecerá às 15h desta sexta-feira (13), perto do campo de futebol da Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio, zona norte de Mossoró, com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, do prefeito Allyson Bezerra, e de outras autoridades.

Em agenda no Rio Grande do Norte (RN), a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, lança a pedra fundamental da Casa da Mulher Brasileira (CMB), em Mossoró, nesta sexta-feira (13).

O evento está previsto para às 15h, ao lado do campo da Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio, em Mossoró-RN.

A unidade, voltada ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, será a primeira do estado.

A ministra ainda participa do lançamento do Agosto Lilás no município, período voltado ao enfrentamento à violência contra a mulher, e se reúne com o prefeito Allyson Bezerra.

Acompanham a agenda a secretária nacional de políticas para as mulheres, Cristiane Britto, e a secretária nacional de proteção global, Mariana Neris.