Evento visa mostrar aos mossoroenses a importância do melão para a economia local

Aconteceu nesta quinta-feira, 12, a 1ª Largada da Safra do Melão em Mossoró. O evento ocorreu na Praça Cícero Dias, no Teatro Dix-huit Rosado, e contou com a participação de autoridades dos mais diversos setores. A cerimônia serviu como “ponto de partida”, dando início à safra do melão 2021/2022 no município.

A ação idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), conta com o apoio do Comitê Executivo da Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX/RN), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN), produtores de melão de Mossoró e região e a SC TEC.

Titular da SEADRU, Faviano Moreira disse que o objetivo da largada do melão é mostrar à sociedade mossoroense a importância do melão para a economia local, estadual e nacional.

O prefeito Allyson Bezerra participou da cerimônia e deu a partida nos caminhões. O chefe do Executivo enfatizou que o mossoroense tem de ter orgulho do que é produzido na cidade.

“Este ano tomamos a iniciativa juntamente com o COEX (Comitê Executivo da Fruticultura do Rio Grande do Norte), com as empresas produtoras de melão de fazer esse evento, de chamar a atenção da cidade. Nós como mossoroenses temos de ter orgulho das coisas que produzimos, orgulho de nossa história, da nossa cultura e de ser o maior produtor mundial de melão e estar exportando”.

Ele ressalta que é uma satisfação ter um produto mossoroense tão valorizado no mundo, que é o melão. “É uma satisfação para Mossoró ter uma fruta produzida aqui na nossa terra, uma das melhores do mundo. É importantíssimo para a nossa economia e para o Estado o que a exportação do melão traz de tributos. São em torno de 10 mil empregos gerados em toda essa cadeia da nossa região”, acrescentou.

A Capital do Oeste é o maior produtor brasileiro de melão. Anualmente produz mais de 200 mil toneladas, com rendimento em torno de R$ 350 milhões em valor de produção.

O município exporta mais de 150 mil toneladas do produto para diversos países todos os anos. A quantidade estimada para a próxima safra será de 300 mil toneladas.

“Esse evento marca o início da safra do melão em Mossoró. Essa atividade é muito forte na geração de emprego e geração de renda. É um produto que tem de certa forma liderado a atividade econômica da cidade. Para o cidadão mossoroense ter uma ideia, são 9 mil empregos diretos gerados. Nós vamos produzir 300 mil toneladas de melão e metade disso será exportada para Estados Unidos, China e países da Europa”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Franklin Filgueira.