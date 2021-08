Mais de 63 mil pessoas estão totalmente vacinas em Mossoró; imunização chega aos 20 anos+. A vacinação com D1, acontece no Ginásio do Sesi e no Centro de vacinação, no ginásio Pedro Ciarline. A D2 também pode ser tomada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). O horário de funcionamento vai das 08h00 às 16h00. Quem for se vacinar, deve levar originais e cópias de um documento pessoal com foto além do comprovante de endereço. As equipes da secretaria de saúde orientam que todos devem estar cadastrados na plataforma RN Mais Vacina.

Mossoró passa a vacinar a partir da tarde desta quinta-feira (12), jovens de 20 anos mais do público geral sem comorbidades.

A ampliação da faixa etária foi possível graças a última remessa recebida pelo município de 5.394 doses de vacinas contra a Covid-19 entregue ao município pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN).

Destas, são destinadas à primeira dose (D1) 1.020 doses da Coronavac e 4.374 doses da Pfizer. Já para a segunda dose (D2), são 1.728, sendo todas as doses da Pfizer.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra postou em uma rede social: “Cadê a galera de 20 anos? Prepara o braço porque chegou a sua vez”.

A vacinação com D1, acontece no Ginásio do Sesi e no Centro de vacinação, no ginásio Pedro Ciarline. A D2 também pode ser tomada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). O horário de funcionamento vai das 08h00 às 16h00.

Quem for se vacinar, deve levar originais e cópias de um documento pessoal com foto além do comprovante de endereço. As equipes da secretaria de saúde orientam que todos devem estar cadastrados na plataforma RN Mais Vacina.

DOSES

Ao todo, até ás 15h52 desta quinta-feira (12), Mossoró já havia recebido 255.896. Destas, 232.049 já foram aplicadas.

Atualmente, Mossoró tem 168.965 pessoas vacinadas com a D1, 58.193 completamente vacinadas com a D2 e ainda outras 4.891 pessoas vacinas com a dose única da Janssen