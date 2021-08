Mossoró aplica todas as doses disponíveis para D1 e suspende vacinação; D2 continua sendo aplicada

Após aplicar todas as doses de vacinas contra a Covid-19 destinadas à primeira aplicação, o município de Mossoró voltou a suspender a vacinação, nesta sexta-feira (13).

A secretaria de saúde informou que todas as doses que chegaram ao município foram imediatamente aplicadas, inclusive com ampliação do público-alvo nos últimos dias.

O município aguarda, agora, o envio de novas doses para conseguir dar prosseguimento à vacinação.

A secretaria reforça, no entanto, que a 2ª dose da Astrazeneca e Coronavac continua sendo aplicada no Sesi, no Ginásio Municipal e nas UBS's.

Até esta quinta-feira (12), havia 4.849 pessoas com a segunda dose atrasada no município. Em todo o estado o número era de 50.113 pessoas que não retornaram para concluir o ciclo vacinal.