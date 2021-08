“A casa é uma política toda dentro de um mesmo espaço”, diz ministra sobre Casa da Mulher Brasileira

Está sendo lançada em Mossoró, nesta sexta-feira (13), a pedra fundamental da Casa da Mulher Brasileira. O equipamento será construído na Estrada da Raiz e será a primeira unidade do Rio Grande do Norte.

Durante o lançamento, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, falou um pouco sobre o que será a CMB.

“A casa ela já é a política, ela não é só um equipamento, ela é uma política toda, concentrada do mesmo espaço. Então dentro da casa a gente pode ter cursos profissionalizantes para mulheres, a gente pode ter toda a rede de proteção, mas a gente quer também, a partir da casa, parceria com a secretaria para desenvolver outros projetos, como por exemplo o ‘Maria da Penha Vai à Obra'. A gente ir a canteiros de obras, conversar com os trabalhadores da obra sobre violência contra a mulher”, disse a ministra.

A Casa da Mulher Brasileira é uma iniciativa do governo federal, dentro de uma série de ações de combate à violência contra a mulher. O projeto terá investimento de R$ 1,5 milhão proveniente do Congresso Nacional.

São quatro modelos de casa, a de Mossoró é a do tipo III (compacta). Nesses casos, os serviços são adequados à rede local e podem funcionar em regime de plantão.

A iniciativa envolve de forma direta, ainda, os governos estadual, municipal e o poder Judiciário. As unidades contam com acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia da mulher, juizado especializado de violência doméstica e familiar contra as mulheres, Ministério Público, Defensoria Pública, serviço de promoção para autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes.

O prefeito Allyson Bezerra agradeceu a escolha de Mossoró, que é pioneira em tantas áreas, para receber a primeira Casa da Mulher Brasileira do estado.

“Pra nós é uma satisfação, pra todos nós que defendemos que a mulher tenha a notoriedade na nossa sociedade, que a mulher tenha o seu destaque, a sua posição, que possa ocupar todo e qualquer cargo e, principalmente, que a mulher tenha o respeito e o tratamento que todos nós queremos”, disse o prefeito.

Allyson também explicou que a prefeitura fez a sessão do terrenos onde será construída e Casa e que também vai trabalhar para construir e equipar o prédio.

“Hoje o projeto está na Caixa Econômica, semanalmente nós estamos atendendo a todas as diligência da Caixa e acreditamos que até o final do mês o projeto vai estar completamente liberado para que a gente venha licitar e depois iniciar as obras com total celeridade”, explicou.

Reforçou, ainda, que será uma Casa onde as mulheres vão encontrar todos os serviços, “aquelas mulheres que necessitam de um amparo, de uma atenção, de um cuidado e até aquelas que já sofreram em algum momento, algum tipo de violência terá oportunidade de ter aqui um local de tratamento, um local de apoio com os equipamentos do nosso município e também com o apoio das secretarias que competem aqui a essa área de atendimento à mulher”.