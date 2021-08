"Será a maior no quesito premiação", diz Sindivarejo sobre o Aquece Mossoró. O Aquece Mossoró 2021, será realizado entre os dias 30 de outubro e 27 de novembro, e a expectativa é movimentar em torno de R$ 100 milhões no comércio de Mossoró, o dobro do que foi movimentado no ano de 2019. A campanha deste ano vai contemplar todas as áreas do comércio e promete ser a maior em relação a premiação, com o sorteio de dois veículos novos entre os participantes ao final da promoção.

A campanha Aquece Mossoró 2021 promete movimentar o comércio local com a realização de diversas ações de estímulo à economia com incentivos para o consumidor comprar no comércio de Mossoró, fazendo movimentar a cadeia econômica que sofreu com a crise provocada pela pandemia da Covid19.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindivarejo Mossoró), Michelson Frota, a campanha vai oferecer preços diferenciados e sortear prêmios.

“Quero dizer aqui em nome da classe produtora, em nome do Sindilojas, da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, anunciar já em primeira mão, a campanha Aquece Mossoró, será recheada de prêmios e vai começar aquecida e terminar aquecida, com ações de fusão com a Black Friday e outras promoções, vamos trazer tudo que for de bom e de melhor para todos os clientes em especial aqueles que consumirem nas lojas que obterem os kits do Aquece Mossoró” ressalta.

Ainda de acordo com Michelson, o Aquece deste ano vai contemplar todas as áreas do comércio e promete ser a maior campanha em relação a premiação, com o sorteio de dois veículos novos entre os participantes ao final da promoção.

“Tenho certeza que essa campanha vai brindar todos os pilares da economia passando pela área da educação, atacado, varejo tudo que realmente for pra aquecer a nossa economia nós não estamos medindo esforços. Então vai ser gigante a premiação, como também vai ser gigante a campanha Aquece Mossoró” disse.

O lançamento do Aquece Mossoró está previsto pra o próximo dia 25 de agosto.