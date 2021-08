Três pessoas morrem e 12 ficam feridas em repressão violenta a protesto pelo Talibã

O Talibã reprimiu violentamente uma manifestação na cidade de Jalalabad, no Afeganistão, nesta quarta-feira (18). Membros do grupo extremista efetuaram disparos em uma multidão e bateram em manifestantes.

Pelo menos três pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas, segundo a agência Reuters e a rede Al Jazeera.

O protesto começou porque o Talibã tirou a bandeira do Afeganistão de um monumento no centro da cidade e colocou a sua própria. Uma grande parte dos cidadãos da cidade não gostou da mudança e resolveu protestar.

Segundo o jornal “New York Times”, centenas de manifestantes fizeram um protesto na principal rua comercial da cidade. Eles carregavam a bandeira do Afeganistão, assobiavam e gritavam.

Os membros do Talibã atiraram para o alto para que a multidão se dispersasse. Isso não aconteceu. Os talibãs, então, começaram a agredir os manifestantes.

CIDADE TOMADA APÓS ACORDO COM EXTREMISTAS

Jalalabad fica perto da principal fronteira do Afeganistão com o Paquistão e é um importante centro comercial.

O Talibã tomou a cidade há quatro dias. Não houve muita luta: os líderes locais chegaram a um acordo com os extremistas.

Também houve protestos na cidade de Khost, no sul do país.

A resposta do Talibã à manifestação em Jalalabad mostra que a tentativa dos líderes do grupo de se mostrar moderados pode ser só no discurso.

“Não queremos que o Afeganistão seja um campo de batalha”, disse Zabihullah Mujahid, um porta-voz do grupo, em uma entrevista coletiva na terça-feira (17).

CAOS DO LADO DE FORA DO AEROPORTO DE CABUL

Nesta quarta-feira houve conflitos do lado de fora do aeroporto de Cabul —ainda há muita gente que tenta fugir do Afeganistão.

Ao menos 17 pessoas ficaram feridas, de acordo com informações passadas ao “New York Times” por um agente da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), que está no local.

Militares dos Estados Unidos controlaram a área interna do aeroporto e os voos militares foram retomados. No entanto, do lado de fora, a situação é caótica.