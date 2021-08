O trabalho de vacinação contra a Covid-19 desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acumula reconhecimento do povo mossoroense e de entidades e instituições. Prova disso, foi a entrega recentemente da medalha do Mérito da Saúde Coronel PM médico Pedro Germano Costa, ao coordenador de Imunizações, Etevaldo Lima.

A condecoração foi entregue pelo Coronel PM médico Pedro Germano Costa. "Recebemos no dia 10 deste mês e fiquei feliz, porque, na verdade, se trata de um reconhecimento que abrange todas as equipes de Saúde que estão atuando nessa campanha de vacinação. Não é um mérito individual, é algo que só é possível porque existe um esforço coletivo por trás", disse o homenageado.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Até hoje (18), às 10h30, a plataforma RN Mais Vacina apresentava a informação de que Mossoró já recebeu 262.110 doses de imunizantes contra a Covid-19. O número de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose é de 177.442.

Contudo, no município, o total de pessoas com o ciclo vacinal concluído com as duas doses chega a 61.887. Os números estão sujeitos a alterações constantes, devido a ininterrupta atualização da plataforma RN Mais Vacina.

18 ANOS +

O município recebeu na tarde da última terça-feira, 7.940 doses de vacinas para D1 (primeira dose). O coordenador de Imunizações, Etevaldo Lima, recebeu os imunizante na sede da II Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP).

Ainda na tarde do mesmo dia, as vacinas foram distribuídas e levadas para o Ginásio Municipal de Esporte e o Ginásio do SESI para o prosseguimento da vacinação no público jovem de 18 anos ou mais sem comorbidades.