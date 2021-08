Defesa Civil garante água para mais de 5 mil famílias na zona rural de Mossoró

A Defesa Civil e a secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) de Mossoró fazem o acompanhamento da Operação Carro-Pipa do Governo Federal. Ao todo, 5.100 famílias de 39 comunidades são beneficiadas pela operação.

A instituição é responsável pela inscrição das famílias no projeto que oferta água potável às comunidades atingidas pela estiagem. As demais famílias que não se enquadram no projeto, são atendidas diretamente pela Operação Carro-Pipa através da Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Agricultura.

Segundo Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil, neste ano o período chuvoso foi menor que o estimado, antecipando os efeitos causados pela estiagem. “Para os moradores da zona rural, um dos períodos mais difíceis do ano é a época da estiagem, por conta da redução dos recursos hídricos. Neste ano a quadra chuvosa foi menor do que o esperado e os efeitos da estiagem se manifestaram mais cedo, impactando principalmente os residentes rurais”, disse.

De acordo com a Defesa Civil, a zona rural de Mossoró compreende quase 90% do território do município. Em algumas localidades os moradores não têm acesso a água encanada ou poço artesiano, dependendo totalmente do carro-pipa para aquisição de água potável.

Na última sexta-feira (13), a Defesa Civil foi acionada por uma família residente na comunidade Panela do Amaro, zona rural, que solicitou apoio à Defesa Civil para aquisição de água potável. Como a família não atendia aos critérios para recebimento de água da Operação Carro-Pipa Federal, a Defesa Civil se mobilizou juntamente com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural para atender à demanda.

“Constantemente fazemos reuniões com o secretário de Agricultura para adotarmos medidas no sentido de que nenhum morador da zona rural de Mossoró, que não tenha acesso a água potável, fique sem água. É um trabalho desafiador e recompensador, quando conseguimos atender a toda demanda da nossa população rural”, destacou Alcivan.