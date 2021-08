Campanha “Adote Obras” distribui 2 mil livros da Coleção Mossoroense para leitores

A Coleção Mossoroense iniciou nesta quarta-feira (18), a distribuição gratuita de exemplares de livros através da campanha Adote Obras. Serão distribuídos em torno de 2 mil exemplares excedentes do acervo da coleção. A iniciativa acontece em parceria com a Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Leitores de Mossoró e outras cidades poderão adotar obras literárias de várias temáticas que contam a história de Mossoró e de municípios do Rio Grande do Norte.

De acordo com Eriberto Monteiro, que é colaborador da Fundação Vingt-un Rosado, a campanha surgiu da necessidade da entidade em organizar o acervo e presentear a população com os livros excedentes publicados ao longo dos mais de 70 anos de existência da Coleção Mossoroense.

“A campanha nasceu a partir do momento em que a gente quis tornar o cidadão mossoroense e aqueles interessados, guardiões da Coleção igualmente a Fundação. Então, estamos disponibilizando as obras para que essas pessoas tenham acesso, conheçam a história de Mossoró e do Rio Grande do Norte através das páginas da Coleção Mossoroense”, destacou Eriberto Monteiro.

Os interessados podem devem agendar uma visita através do WhatsApp (84) 98686-0520 das 8h às 17h30, de segunda a sexta-feira para escolher as obras na sede da Fundação Vingt-un Rosado, localizada no 3º andar da Biblioteca Municipal, na Praça da Redenção, Centro de Mossoró. Parte dos livros está disponível no hall de entrada da Biblioteca.

“A gente disponibiliza parte desse acervo no sistema de autoatendimento. Então, o interessado pode se deslocar até o local onde acomodamos o material e lá poderá escolher a obra do seu interesse. A gente não comercializa esse tipo de obra. O que a gente solicita é que a pessoa faça a escolha conforme o seu critério de interesse, não levar qualquer obra. A gente não está limitando a quantidade, mas espera que cada um seja consciente e só leve o necessário para a sua pesquisa e seus estudos, o material do seu interesse”, orientou o colaborador.

A campanha Adote Obras da Coleção Mossoroense tem atingido diversas localidades do Rio Grande do Norte e conta com participação de leitores de outros estados.