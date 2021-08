Foro de Moscow 19 ago 2021 - CPI da Covid e os questionamentos das compras de testes

CPI da Covid no RN e os questionamentos das compras de testes

EDIÇÃO: 403

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca os detalhes da CPI da Covid na Assembleia Legislativa no RN e as explicações sobre a compra de testes para a doença.

1 - Diretora-geral do LACEN justifica celeridade para a compra de testes Covid: “as pessoas estavam sem saber como enterrar seus mortos”

2- Após decisão do TSE, canais bolsonaristas apagam vídeos com ataques às urnas eletrônicas e a ministros do STF

3- RN tem 70% de população adulta vacinada com primeira dose

4- Parecer aponta impossibilidade de convocação e admite convite

5- Projeto de Lei vai multar quem jogar lixo na rua em Mossoró

6- SET notifica 1.095 empresas que devem R$ 800 milhões em ICMS

7- Carlos Eduardo é recebido por Allyson no Palácio da Resistência

8- Servidores são questionados sobre diferença de pesos de pacotes em compra de cotonetes na CPI da Covid da Assembleia

