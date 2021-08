Prefeitura e Câmara Municipal discutem rumos do turismo mossoroense. A 1ª Reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, da Câmara Municipal de Mossoró reuniu além de representantes do legislativo, diversas instituições, entidades e órgãos ligados à atividade turística na cidade. A Frente Parlamentar em Defesa do Turismo é presidida pelo vereador Genilson Alves e tem como objetivo criar espaço de debate para questões relacionadas ao tema, além de realizar estudos e tomar providências para propor programas de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do turismo em Mossoró e região.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT), participou na manhã desta quinta-feira (19), da 1ª Reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, da Câmara Municipal de Mossoró.

A reunião contou ainda com a presença de representantes de diversas instituições, entidades e órgãos ligados à atividade turística na cidade.

"Essa reunião é o início desse movimento que pretende alavancar o turismo na cidade. E a SEDAT se faz presente apoiando, participando, sugerindo e agindo no sentido de melhorar o negócio do turismo em Mossoró. Vamos debater sobre os desafios e perspectivas dessa atividade econômica que é preponderante e que interessa a toda a classe empresarial que aposta e investe no setor", destacou o titular da SEDAT, Franklin Filgueira.

De acordo com Genilson, o turismo foi um dos setores mais prejudicados com o avanço da pandemia, e destaca que mesmo da pandemia, não se via investimentos nesse setor que gera emprego a curto, médio e longo prazo.

“O objetivo da frente é aproximar os empreendedores da Prefeitura e da Câmara para fortalecer a atividade. A nossa cidade é privilegiada com atrativos naturais que precisam ser revitalizados, como é o caso do Rio Mossoró e a antiga ponte ferroviária que passa sobre ele. Outro ponto que não podemos esquecer é o projeto do Santuário de Santa Luzia, que ficou esquecido, mas que deve também contribuir no processo de fortalecimento do turismo local", destacou o vereador Genilson Alves.