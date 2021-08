Foro de Moscow 20 ago 2021 - A arrogância dos juízes diante dos advogados locais

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca o vídeo em que uma juíza trata mal e com arrogância um advogado da cidade. Veja como este comportamento tem sido recorrente na magistratura do Estado.

1 - PSB e PT estreitam laços no Governo Fátima Bezerra

2- Alexandre de Moraes proíbe Sérgio Reis e outros alvos da PF de se aproximarem da Praça dos Três Poderes

3- PF faz buscas contra Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula

4- Eventos estão liberados para funcionar com capacidade de até 450 pessoas no RN

5- Mossoró ultrapassa marca de 250 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid

6- Com mais de 60 mil pessoas com 2ª dose atrasada, RN terá dois dias exclusivos para vacinação com D2

7- Prefeitura de Mossoró abre licitação para compra de Castramóvel

8- Caso da juíza que bateu na mesa precisa ir muito além da nota de repúdio

9- Veja a agenda da governadora Fátima Bezerra no Vale do Assu e Mato Grande

