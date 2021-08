Prefeitura recupera 25 km de estradas vicinais e intensifica recuperação de ruas na cidade

O anúncio foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra e pelo secretário da pasta, Rodrigo Lima, durante visita as comunidades rurais e também na área urbana. As localidades contempladas são Santa Fé, Olho D’água, Santana, Lorena e Chafariz e dentro da cidade foram recuperadas as ruas Delfim Moreira, Av Rio Branco e João Marcelino. “Toda essa região agora tem estrada boa, de qualidade feita pela Prefeitura de Mossoró”, disse Allyson que ressaltou ainda que ao longo desses 25 quilômetros foram construídos 11 bueiros.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), entregou na manhã deste sábado, 21, 25 quilômetros de estradas vicinais.

“São 25 quilômetros de estradas vicinais com 11 bueiros nas comunidades de Santa Fé, de Olho D’água, de Santana, de Lorena e do Sítio Chafariz”.

Rodrigo Lima ressalta que todas essas comunidades agora terão uma estrada de qualidade. “A importância é sem tamanho para as comunidades terem uma estrada de boa qualidade, sem buraco, sem lama, sem nada. O deslocamento hoje é bem mais tranquilo”.

Dentro de Mossoró, o trabalho de recuperação das ruas continuam. Foram contempladas com o serviço as ruas Delfim Moreira, cruzamento com a Avenida Alberto Maranhão, João Marcelino e Avenida Rio Branco, iniciando do Ferro de Engomar até o viaduto na entrada do Conjunto Santa Delmira.

“Realizamos hoje um trabalho de recomposição asfáltica em toda a Rua Delfim Moreira, na Avenida Rio Branco até o viaduto e a João Marcelino. O trabalho é muito importante porque traz fluidez no transito e também para evitar acidentes devido aos buracos”, disse o titular da SEIMURB, Rodrigo Lima.

“A mobilidade do transito é fundamental quando nós fazemos toda essa recomposição asfáltica”, destacou o secretário sobre a recuperação asfáltica trazer fluidez para o transito nas principais vias do município.

O prefeito Allyson Bezerra também esteve presente a ação no cruzamento da Delfim Moreira com a Alberto Maranhão, no bairro Bom Jardim. O chefe do poder executivo mossoroense ressaltou a qualidade do asfalto que está sendo usado para a recomposição asfáltica.

“É importante dizer que o asfalto que está sendo colocado aqui é de extrema qualidade e com certeza o trabalho que está sendo feito aqui ficará por muitos e muitos anos”.

A Prefeitura de Mossoró está investindo aproximadamente R$ 20 milhões para transformar vias públicas nos bairros e comunidades mais distantes do centro da cidade. As obras de recomposição e pavimentação asfálticas começaram no último dia 12 pelo Alto do Sumaré.