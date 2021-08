‘Uma cidade que tem voos aumenta o seu valor, porque está conectada’, diz CEO da Azul. Nesta segunda-feira (23) a companhia aérea que já opera voos diários de Mossoró à Recife, inaugurou uma nova rota, ligando a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte à capital, Natal. Na cerimônia de inauguração, John Rodgerson, CEO da Azul Linhas Aéreas, afirmou que este novo voo foi uma reivindicação direta da governadora Fátima Bezerra, que foi pessoalmente até ele, no início de 2021, pedir a implantação. “Isso significa o fortalecimento da interiorização do turismo, uma bandeira que a gente defende muito na nossa gestão”, disse Fátima.

“Quando você bota um voo, a terra aumenta o valor. Vocês que moram na cidade, que moram ao redor daqui, quanto mais voos vocês botem, sua terra aumenta o valor, porque vocês são agora conectados”, as palavras são de John Rodgerson, CEO da Azul Linhas Aéreas.

Nesta segunda-feira (23) a companhia inaugurou uma nova rota, ligando a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, à capital, Natal.

A companhia já opera voos diários na cidade, com ida e volta para Recife, capital do estado de Pernambuco. Agora, amplia sua presença, realizando um sonho antigo do povo mossoroense.

Na cerimônia de inauguração, John Rodgerson, CEO da Azul, afirmou que este novo voo foi uma reivindicação direta da governadora Fátima Bezerra, que foi pessoalmente até ele, no início de 2021, pedir a implantação.

“Eu disse: ‘mas governadora, já existe um voo diário para Recife’ e a governadora me disse: ‘John, eu sou professora e vou lhe dar uma lição. Eu vou ensinar a você como as coisas funcionam. O povo do meu estado não quer ir para Recife, quer ir para Natal’”, brincou ele, completando que, diante da determinação da governadora, prometeu que iria implantar este voo.

Afirmou que ao anunciar a equipe a promessa que havia feito, foi lembrado que muitas cidades ainda não possuem, sequer, um voo da companhia e que ele estava prometendo outro a Mossoró.

“Eu falei: vamos fazer uma aposta no Rio Grande do Norte. Eu vi os números, eles estão animados e nós vamos crescer. Então estamos botando 70% mais assentos dentro do estado, estamos super animados com isso e nós temos que ajudar o Brasil a crescer, não podemos esperar mais, a retomada começou”, disse.

A governadora Fátima afirmou que o novo voo vai fortalecer o turismo do interior do estado, uma pauta que vem sendo muito defendida na sua gestão.

“Significa fortalecer a interiorização do turismo, o turismo de negócios que é muito forte aqui em Mossoró. Ao mesmo tempo, fortalecer o turismo de lazer no âmbito desta bela região do Polo Costa Branca. Isso é desenvolvimento para trazer, graças a Deus, aquilo que nosso povo mais precisa, que são empregos”, disse.

De acordo com Fátima, o governo do estado, em parceria com a Prefeitura de Mossoró, vem investindo para melhorar a infraestrutura do aeroporto da cidade. Recentemente, investiu R$ 250 mil no recapeamento asfáltico,enquanto a PMM realizou a troca de toda a iluminação do local.

Durante a cerimônia de inauguração do novo voo, o prefeito Allyson Bezerra afirmou que a cidade está pronta para receber turistas. Que todas as secretaria vêm trabalhando em conjunto para tornar Mossoró uma cidade cada vez melhor para os mossoroense e para quem vem visitá-la.

“É um dia histórico para a cidade de Mossoró, onde nós estamos hoje inaugurando o novo voo ligando Mossoró a capital do Estado. Isso faz com que a cidade de Mossoró esteja ligada também no restante do nosso país e a todo o mundo. O município vê esse momento como um dia importantíssimo, mostra o desenvolvimento da nossa cidade toda vez que nós recebemos mais um voo, toda vez que nós temos mais uma escala ligando do ponto de vista aéreo Mossoró ao restante do Brasil. São mais empresários, são mais investidores, mais pessoas que vão ter acesso a se deslocar pelo Brasil todo, ou seja, mais um investimento”, disse Allyson.

A Secretária de Turismo do RN, Ana Maria Costa, afirmou que o estado vai investir cada vez mais no setor, um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19, para que este possa ser fortalecido.

“Enquanto Secretaria de Turismo e Emprotur estamos trabalhando em diversas frentes na região, inclusive orientando na formalização da instância de governança regional, seja a Associação da Costa Branca recentemente criada ou outro modelo que os membros do atual Conselho regional venha a escolher. Vamos iniciar uma série de capacitações para os gestores e os membros dos Conselhos Municipais de Turismo com o propósito de melhor planejar e fomentar de maneira coletiva o turismo, não basta ter beleza natural é preciso oferecer conforto e qualidade no atendimento para tornar a experiência do visitante inesquecível. As capacitações irão auxiliar exatamente nesse processo de qualificação dos gestores para o desenvolvimento do setor”, explicou.

Para Michelson Frota, presidente do Sindilojas, Mossoró só tem a ganhar com mais esse voo ligando a cidade à mais uma capital.

Só tende a ganhar Mossoró, com esse voo direto para a capital. É mais uma voo para capital, já temos um que liga à Recife e, posteriormente, eu acho que pode ser que abra uma escala para outras capitais, inclusive atraindo outros voos, de outras companhias aéreas, vindo para a nossa cidade”, disse.

Lembrou, ainda, que Mossoró é uma cidade pólo e que o comércio está preparado para receber os novos investimentos que a implantação do voo vai trazer, fomentando, principalmente, o turismo de negócios.

A cerimônia contou, ainda, com a presença da deputada Isolda Dantas, do senador Jean Paul Prates, além de lideranças políticas da região, secretários do estado e do município, empresários e passageiros que adquiriram passagem para participar do momento histórico.