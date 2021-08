Flamengo vai ao mercado e reforça elenco para ganhar tudo

O Flamengo segue reforçando seu elenco para a sequência da temporada. O time perdeu Gerson para o Olympique de Marselha e foi ao mercado para qualificar um elenco que já é fortíssimo e é apontado em sites como Bet365 como um dos favoritos para ganhar a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Já chegaram Andreas Pereira e Kennedy, e o zagueiro David Luiz também pode desembarcar em breve.

Na última semana, Andreas Pereira chegou ao Flamengo vindo do Manchester United. As duas equipes chegaram a um acerto sobre o modelo do empréstimo. O clube brasileiro vai arcar integralmente com os salários do atleta e deixou de pagar um milhão de euros ao clube inglês pelo empréstimo por uma temporada.

"Sensação incrível. Estou muito feliz. Quero trabalhar, quero chegar aqui para conquistar títulos, ajudar a equipe e fazer meu melhor. É uma sensação inexplicável. Fiz a pré-temporada toda com o Manchester. Então, estou preparado para jogar. Estou muito ansioso para começar o trabalho", disse o jogador em entrevista à Fla TV.

Outro que também chegou recentemente foi Kennedy, vindo do Chelsea, por empréstimo. O atacante, revelado pelo Fluminense, chega para suprir uma carência do ataque rubro-negra para atuar pelo lado esquerdo. O Flamengo poderá exercer a opção de compra após o fim do contrato por 10 milhões de euros, descontando o que foi pago pelo empréstimo.

Segundo Paulo Vinicius Coelho, comentarista da TV Globo, Kennedy chega para fazer a diferença na ala esquerda, podendo jogar até mais recuado. No Granada, o Kenedy jogou mais do lado esquerdo do que no direito, mas pode ser utilizado nos dois lados. E também foi escalado como lateral, principalmente no Newcastle, mas menos", disse o jornalista.

"Então, pode ser uma opção ao Everton Ribeiro e Bruno Henrique, mas sem tanta profundidade e gols quanto ele. É também uma opção para lateral esquerda, se for o caso. E o ditado novo agora é "Craque o Flamengo faz em Xerém". Gerson, Pedro e agora o Kenedy", brincou PVC

Para Andreas Pereira, a situação envolve mais o meio-campo, hoje ocupado por Diego Ribas e William Arão. O Andreas é um jogador técnico, mas sem a habilidade do Gerson. Nasceu na Bélgica e por muito tempo ficou decidindo por qual seleção jogava. Quis o Brasil, jogou em seleção de base. Mas ainda não explodiu. Tem muito boa técnica, erra poucos passes. Na temporada que fez na Lazio, emprestado pelo Manchester United, jogou 26 partidas, mas apenas três como titular. Vamos ver como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, disse PVC.

Agora, o Flamengo tenta a contratação do zagueiro David Luiz, ex-jogador da seleção brasileira e que estava no Arsenal. O atleta não vai permanecer no time londrino, e estuda propostas do futebol brasileiro e também de clubes do exterior. O clube manifestou aos representantes o interesse de contar com o jogador e monitora a reta final da janela de transferências na Europa para intensificar as tratativas, segundo globoesporte.com.

De acordo com a publicação, o Flamengo já apresentou valores para o atleta, que analisa uma proposta. O time não vai fazer loucuras financeiras, mas também não esconde o desejo de contar com um jogador com longa trajetória no futebol mundial, com passagens por Chelsea e que também disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.