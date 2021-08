Avenida João da Escóssia recebe simulação de trânsito para pedestres e ciclistas

A Avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, recebeu na manhã desta quinta-feira (26), um estudo técnico reservando um espaço da avenida para a prática de atividades físicas.

A faixa esquerda da pista de rolamento foi isolada para circulação exclusiva de pedestres e ciclistas. A simulação contou com a presença da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), por meio da Gerência de Tráfego.

A iniciativa visa promover a prática de atividades físicas com segurança e conta com parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O projeto foi aprovado pela população que elogiou a atitude da Prefeitura de Mossoró em levar segurança viária para o local. “Muito bom a iniciativa, importante porque tira o risco de acidades. Muito bom, os corredores de um lado e os ciclistas do outro, está aprovado a iniciativa”, comemorou Davi Alves, corredor.

Segundo o diretor executivo de Mobilidade, Luís Correia, o projeto visa levar segurança para todos que utilizam a avenida. “As pessoas já estão utilizando parte da via para prática esportiva. Então, a Secretaria entende que é muito importante promover segurança para essas pessoas, tanto para os condutores que utilizam a via, quanto para o esportista que vem à avenida. A simulação justamente está sendo realizada para analisarmos o comportamento do tráfego e garantirmos a segurança de todos”, explicou.

Titular da pasta, Cledinilson Morais afirma que “realizamos mais uma simulação para estudo técnico, desta vez voltado a pedestres e ciclistas. Percebemos um grande fluxo de pessoas utilizando a avenida para prática de atividades esportivas. A intenção é deixar a via totalmente segura para que os corredores, ciclistas e condutores possam utilizar o espaço sem risco de acidentes. Para isso, a via foi totalmente canalizada, sinalizada para a segurança de todos”.

“Excelente, estávamos caminhando apreensivos com os carros e motos passando do nosso lado. Achei muito boa a iniciativa, aprovado”, comentou a esportista Maria Nazaré.

A ideia é implementar o projeto logo após o relatório de viabilidade técnica que será expedido pela equipe de engenharia da SESDEM.

A proposta é destinar o horário das 5h às 6h30 para prática de atividades físicas no prolongamento da Avenida João da Escóssia, iniciando na Praça do Rotary, finalizando no shopping da cidade. A simulação terá duração de três dias, finalizando neste sábado (28).