Mossoró aguarda regulamentação do MS e da Sesap para iniciar vacinação de adolescentes

Mossoró foi uma das primeiras cidades do Rio Grande do Norte a conseguir atingir o público dos jovens de 18 anos ou mais sem comorbidades.

No município, a vacinação contra a Covid-19 continua a pleno vapor, com um trabalho de excelência sendo desenvolvido pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e voluntários.

A próxima etapa da campanha de vacinação a ser executada visa gradativamente atingir faixas etárias abaixo dos 18 anos, até alcançar 12 anos ou mais.

Contudo, este próximo passo precisa de regulamentação através de normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte(SESAP/RN).

"Os mossoroenses estão ansiosos para que a vacinação contra a Covid-19 comece a beneficiar os adolescentes. Nós, em Mossoró, estamos apenas aguardando o aval dos governos federal e estadual. Não podemos baixar a idade sem a devida autorização e regulamentação, isso dependerá das normas técnicas da SESAP e do Ministério da Saúde que ainda não foram emitidas", explica Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

MAIS DE 187 MIL MOSSOROENSES JÁ RECEBERAM AO MENOS UMA DOSE DA VACINA

De acordo com a plataforma RN Mais Vacina, em Mossoró o total de pessoas vacinadas com a primeira dose chegava a 187.552 até as 9h de hoje (26). Por outro lado, 71.607 pessoas já aparecem nas estatísticas como totalmente imunizadas, isto é, com as duas doses.

O número de pessoas totalmente imunizadas aumenta ainda mais quando somado ao número de pessoas que tomaram a vacina da Janssen. Ela tem eficácia total apenas com dose única. São 5.029 mossoroenses que tomaram dose única, elevando o número de pessoas com o ciclo de imunização completo para 76.636 mossoroenses.

NOVAS DOSES RECEBIDAS

Na noite da quarta-feira (25), mais um lote de imunizantes contra a Covid-19 chegou ao município. Ao todo, foram entregues pela II Unidade Regional de Saúde (II URSAP), 1.622 doses de dois fabricantes.

Segundo o coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Etevaldo Lima, a remessa é composta por 972 doses de vacinas da Pfizer e 650 doses da Coronavac/Butantan. Todas as vacinas são direcionadas à primeira dose (D1).

"Mossoró recebe este lote que é menor do que os outros que vínhamos recebendo antes, porém, de grande importância para reforçar a vacinação. Todas as doses estão destinadas para a primeira aplicação, ou seja, para D1", disse Etevaldo.

Todo reforço no estoque é bem-vindo, tendo em vista que, quanto maior o número de pessoas vacinadas menor passa a ser o registro de casos graves da Covid-19 no município.

"As vacinas são importantes porque por meio da imunização ocorre a redução da taxa de transmissibilidade e teremos menos leitos clínicos e críticos sendo ocupados por pacientes. A vacina salva vidas e é mais eficaz quando as pessoas tomam as duas doses nos casos em que o indicado é tomar as duas doses", reforça Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

O total de doses recebidas pelo município de Mossoró ao longo da campanha de vacinação contra a Covid-19 chega até hoje (26) a 286.415 doses de diversos imunizantes, incluídos além da Pfizer e Coronavac, também, os da Astrazeneca e Janssen.