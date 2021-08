No lançamento do Aquece Mossoró, Isolda solicita ações do governo para ajudar comerciantes

Nesta quarta-feira (25) a deputada estadual Isolda Dantas (PT/RN), participou do lançamento do Aquece Mossoró, uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL, Sindicato do Comércio Varejista – Sindivarejo e do Sindicato da Indústria da Construção Civil – Sinduscon que tem como objetivo movimentar o comércio de Mossoró e região.

Enquanto deputada de Mossoró, Isolda solicitou e a governadora Fátima Bezerra atendeu ao pedido de apoiar a iniciativa. Fátima não pôde comparecer ao lançamento, mas enviou o secretário de Tributação do Estado, Cadu Xavier, para representá-la.

Na ocasião, a deputada aproveitou para pedir uma unidade da Suvisa - Vigilância Sanitária para Mossoró, como também, agilidade nos processos dos empresários locais no Idema-RN, ambas ações para ajudar os comerciantes locais.

Ao final do evento, a deputada reforçou: “Gostaria de parabenizar, especialmente a Michelson Frota, presidente do SINDILOJAS Mossoró e FECOMÉRCIO e a Stenio Max, presidente do CDL Mossoró pela dedicação ao evento. Nós temos mesmo que incentivar, apoiar ações como estas. Podem contar com nosso total apoio para a retomada da economia na nossa cidade e região!”.

O Aquece Mossoró se dará entre os dias 30 de outubro e 27 de novembro, com expectativa de movimentar cerca de 100 milhões no comércio de Mossoró, o dobro do realizado em 2019.