TV Câmara ganha estrutura e vira janela para o cidadão fiscalizar os vereadores. Instituição será mantida através da Fundação Vereador Aldenor Nogueira, que tem como presidente o ex vereador Jório Nogueira. A solenidade contou com a poesia do genial Antônio Francisco e do prefeito Allyson Bezerra, que defendeu a TV como meio de fortalecimento dos laços entre o legislador e o cidadão

A nova estrutura da TV Câmara de Mossoró, da Fundação Vereador Aldenor Nogueira, inaugurado na noite desta segunda-feira, 30, no Centro de Mossoró-RN, chega com a proposta de ser a janela para o cidadão mossoroense fiscalizar o seu vereador na Câmara Municipal de Mossoró.

A solenidade foi aberta com o genial poeta Antônio Francisco declamando poesias, com uma forte crítica a sociedade atual.





O presidente da Fundação, Jório Nogueira, lembrou da criação da Fundação Aldenor Nogueira na Câmara, ainda na legislação passada, por preposição do vereador Narciso.

Narciso propôs e os demais vereadores aprovaram. A proposta ganhou corpo e a TV Câmara foi crescendo, tendo cada presidente da Casa dado a sua contribuição.





Jório elogiou e agradeceu ao atual presidente da casa, Lawrence Amorim pela disposição em ampliar e consolidar os investimentos na TV Câmara através da fundação.

O presidente da Câmara, Lawrence Amorim disse que a construção da TV Câmara se deu através de uma sequência de trabalho de cada gestor da casa ao longo das últimas legislaturas.

Observou o trabalho realizado pela ex-vereadora Isabel Montenegro, que estava presente, e agora a chance que teve para ampliar os servidos e colocar à disposição dos debates na Câmara Municipal.





Ressaltou que a nova TV Câmara vai servir ao povo de Mossoró, funcionando como uma janela para o cidadão fiscalizar o trabalho do seu vereador. Durante a sua fala, lembrou que nesta segunda-feira, 30, estão sendo encerradas as atividades covid19 no Hospital São Luiz, um forte indicativo da redução dos casos de covid19, e que muito em breve as sessões presenciais já serão possíveis.

Ressaltou que o próximo passo será ter a TV Câmara com o sinal aberto. Está diligenciando em Brasília neste sentido.

O prefeito Allyson Bezerra, em suas palavras, agradeceu ao Poder Legislativo pelo investimento que fortalece o diálogo entre o legislador e o cidadão. Citou o vereador Omar, que mora no Bairro Santo Antônio, onde ele já esteve pelo menos 5 vezes após ter tomado posse como prefeito, para acompanhar obras públicas.

Allyson ressaltou que é muito importante a parceria entre Executivo e Legislativo e voltou a falar o que falou aos vereadores no dia 23 de dezembro de 2020, antes de tomar posse no cargo de prefeito, quando pediu o apoio de todos os vereadores em prol de uma Mossoró melhor.





Participaram da solenidade, vereadores, empresários e representantes das principais entidades de Mossoró, inclusive da Igreja Católica e também evangélica.

Após descerrado a placa, com o nome de todos os vereadores, foi realizado uma visita as instalações da TV Câmara. Já dentro dos estúdios, o prefeito e as demais autoridades atenderam a imprensa.