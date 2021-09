Prefeitura lança “Mossoró iluminada”; meta é substituir 10 mil lâmpadas até o fim do ano. A meta do município é até o final do ano substituir 10 mil lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED, levando à população tecnologia e modernidade que vão impactar positivamente na vida dos mossoroenses. A modernização proporciona maior segurança, redução em até 70% dos custos com energia elétrica, maior luminosidade, longa vida útil das luminárias e ainda diminuição na poluição ambiental.