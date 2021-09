Deputada Isolda solicita recapeamento da avenida Leste Oeste, em Mossoró

A solicitação foi feita ao Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER/RN) e apresentada na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 31. Para Isolda, o recapeamento da via é importante para facilitar o acesso às duas universidades públicas de Mossoró, a UERN e a Ufersa. “Quem mora em Mossoró sabe da importância dessa avenida para nossa cidade. É o acesso mais rápido a essas duas instituições”, disse.