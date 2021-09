Secretária explica o passo a passo para solicitar cirurgias ginecológicas em Mossoró

Devido a grande demanda por cirurgias ginecológicas em Mossoró, as mulheres acabam procurando diretamente a Maternidade Castro, quando deveriam procurar a secretaria de saúde para se cadastrar e solicitar a cirurgia. Morgana Dantas ressalta que o primeiro passo para estas mulheres, é passar por consulta com o médico ginecologista para fazer exames que confirmem a necessidade da cirurgia. O segundo passo, é dar entrada no sistema de regulação da secretaria de saúde do município com todos os exames e a indicação médica, além de Cartão do sus, comprovante de residência e RG. “Depois de dar entrada na regulação, é só aguardar aviso de autorização e agendamento da cirurgia” completa Morgana.

A Prefeitura de Mossoró está na expectativa para o retorno das cirurgias eletivas que devem ter início neste mês de setembro. Inicialmente serão realizadas cirurgias ginecológicas em parceria com a Maternidade Almeida Castro (APAMIM). A estimativa é de que sejam realizadas cerca de 50 cirurgias por mês.





A secretária de Saúde Morgana Dantas participou de reunião na Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN), onde ficou definido que o governo estadual deverá fazer o repasse do Termo de Cooperação Técnica Financeira (TCTF), para pagamento dos prestadores. Segundo Morgana, a retomada das cirurgias eletivas depende deste ajuste.







Devido a grande demanda por cirurgias ginecológicas em Mossoró, as mulheres acabam procurando diretamente a Maternidade Castro, quando deveriam procurar a secretaria de saúde para se cadastrar e solicitar a cirurgia.





Morgana Dantas ressalta que o primeiro passo para estas mulheres, é passar por consulta com o médico ginecologista para fazer exames que confirmem a necessidade da cirurgia.





“Inicialmente as mulheres devem passar por consulta ginecológica, para que seja solicitado todos os exames que comprovem a necessidade da cirurgia e após isso, o médico irá solicitar o procedimento” explica.





O segundo passo, é dar entrada no sistema de regulação da secretaria de saúde do município com todos os exames e a indicação médica, além de Cartão do sus, comprovante de residência e RG.





A secretaria de saúde funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira. “Depois de dar entrada na regulação, é só aguardar aviso de autorização e agendamento da cirurgia” completa Morgana.





As cirurgias eletivas foram suspensas inicialmente em março de 2020, com a chegada da pandemia do novo coronavírus, e retomadas em setembro após redução nos índices de Covid no Estado. Em abril deste ano, no entanto, precisaram ser paralisadas novamente após novo aumento de casos e internações.





Em julho deste ano, após uma queda estabilizada no número de casos, mortes e internações da Covid no Rio Grande do Norte, atrelado à vacinação, os procedimentos voltaram a acontecer.