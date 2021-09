A pedido de Isolda, Igarn atualiza outorgas e ajuda na questão de acesso à água na Maísa, em Mossoró

Nesta terça-feira, 31, no Assentamento São Romão da comunidade rural da Maisa, em Mossoró, aconteceu o mutirão do Instituto de Gestão de Águas do Estado - IGARN Itinerante, solicitado pelo mandato da deputada estadual Isolda Dantas (PT).

A ideia do programa é viabilizar a regularização do uso da água, com os serviços de cadastramento de licenças de obra hidráulica, dispensa de licenças, outorgas de uso da água e dispensa de outorga de poços da comunidade.

O coordenador Técnico e de Planejamento do Igarn, André Nunes, coordenou todo o processo em parceria com os técnicos do setor de Outorgas e Licenças, Kaio Geovanne e Ana Verônica, que cadastraram os produtores que já possuíam toda a documentação necessária.

A deputada Isolda afirmou estar buscando e cobrando o atendimento emergencial junto ao governo do estado. “Especialmente nos municípios em que as chuvas não são suficientes para normalizar o abastecimento de água, como é o caso da Maísa que pode contar com essa deputada aqui para lutar e conseguir serviços e políticas públicas junto aos órgãos necessários”, disse a deputada.

Ainda agradeceu à Sedraf, Igarn e Idema pela parceria para garantir que as assentadas e assentados da Maísa possam ter o acesso à água facilitado.