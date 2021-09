“O nosso objetivo é iluminar toda a cidade de Mossoró com lâmpadas de LED”, diz Allyson

O "Mossoró Iluminada", lançado na noite desta quarta-feira (1º), vai realizar a troca de 10 mil lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED até o final do ano e expandir a rede, levando iluminação para localidades que ainda não são atendidas. O lançamento do programa aconteceu na Praça do Alto de São Manoel e contou com as presenças do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades. Na solenidade, o Executivo municipal apresentou os objetivos do programa, bem como metas, benefícios e investimentos.